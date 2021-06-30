Guinness duyurdu: İşte yaşayan en yaşlı erkek
Guinness, Porto Rikolu Emilio Flores Marquez'in 112 yıl 326 günle dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği olduğunu açıkladı.
Guinness, 30 Haziran Çarşamba günü, Porto Riko'da yaşayan Emilio Flores Marquez'in 112 yaş ve 326 günle dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği olduğunu duyurdu.
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1908'de Porto Riko'nun başkenti San Juan'ın doğusundaki Carolina'da doğan Marquez, Guinness tarafından tanınırken en yaşlı erkek olduğuna dair sertifika aldı.
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Arkadaşları tarafından "Don Milo" olarak bilinen Marquez, ömrünün uzunluğu ile ilgili soruya, ‘Uzun yaşamanın sırrı merhamette’ dedi.
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Guinness’e konuşan Marquez, "Babam beni sevgiyle büyüttü ve herkesi sevmeyi öğretti. Bana ve kardeşlerime her zaman iyilik yapmamı, her şeyi başkalarıyla paylaşmamı söyledi” şeklinde konuştu.
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