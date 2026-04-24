Gülistan Doku davasında valinin ''silahım yok'' diyen oğlunun cephaneliği ortaya çıktı
Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında "kasten öldürme" suçundan tutuklanan ve savcılık ifadesinde "Hiç silahım olmadı" diyen dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu M.S.’nin, kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı dava dosyasına girdi. Ayrıca M.S.'ye ait olduğu öne sürülen otomobilin bagajında çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu fotoğraf ortaya çıktı.
Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu M.S.’in kamuflajlı silahlı fotoğrafı ortaya çıktı. M.S., ifadesinde, "Ben bu zamana kadar herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadım" demişti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında özel ekip kurulmasını talep etti. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 14 Nisan’da 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İlk operasyonda aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Z.A. ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.S.’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli U.A. için kırmızı bülten talebinde bulunuldu. 17 Nisan’da düzenlenen 2’nci operasyonda dönemin Valisi Tuncay Sonel ve Gülistan’ın hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi ve ardından İl Sağlık Müdürü görevini de yürüten Çağdaş Özdemir gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel’in oğlu M.S. ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Z.A., Z.A.'un babası E.Y. ve annesi C.Y., firari şüpheli U.A.’ın babası C.A. ile annesi N.A., ihraç polis memuru G.E. ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklandı. F.G. ise Gülistan Doku’nun ablası A.D.’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘Yağma’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’ tarafından 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Tuncay Sonel ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçlarından tutuklandı. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.