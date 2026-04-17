Gülistan Doku soruşturmasında gizli tanıktan tecavüz iddiası! Hastane kayıtları silinmiş
Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren gizli tanık, Doku'nun tecavüze uğradığını ve hamile kaldığını iddia etti. Ayrıca, Doku'nun hastane kayıtlarının da silindiği ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi.
Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Z.A. ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S.’nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunuldu.
2 tutuklama, 2 adli kontrol
Dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.E., ‘Delilleri yok etme’ suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönemde İl Özel İdaresi çalışanı olan E.E. ise ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Uğurcan Açıkgöz, Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Z.A., A.'nın babası E.Y. ve annesi C.Y., firari şüpheli U.A.’nın babası C.A. ile annesi N.A. ve F.G. sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Doku ailesi şüphelilere tepki gösterdi. Gülistan’ın fenalaşan annesi Bedriye Doku, ambulansla hastaneye götürüldü.
Şüphelilerden dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu M.T.S. ve o dönem Vali Sonel’in yakın koruması olan Ş.E.’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.