Güllü'nün cinayetten tutuklu kızı Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

Savcılıkta verdiği ifadesinde olay gününü anlatan Tuğyan Ülkem Gülter, "S.'yle beraber Çınarcık'taki eve gittiğimizde annem Güllü evdeydi. Odada oturup muhabbet ettikten sonra annem duşa girdi. Biz de S.'yle yemek siparişi verip yemek yedik. Daha sonra beraber filim izlemeye karar verdik. Film izleyeceğimiz için annem kendisine meze hazırladı ve şarap aldı. Daha önce alkol kullanırdı ama şarap içmeye yeni başlamıştı. Annem yaklaşık 3,5 şişe şarap içti. Film izlediğimiz sırada ben bir ara odama geçip eski nişanlım olan Kervan'la yaklaşık 20 dakika görüntülü konuştum. Geri salona geldiğimde S. ile annem film izlemeye devam ediyorlardı. Ben içeri geldikten bir süre sonra filmi kapattık. Daha sonra müzik açtık. Üçümüz beraber müzik eşliğinde eğlendik. Daha sonra S. ile ben odaya geçtik. Ben odada Kervan ve Çiğdem abla ile görüntülü konuştum. S. benim yanımda oturuyordu. Ben bir iki defa salona gidip geldim. Odada olduğum süreçte Kervan'la konuşurken aramızda yüzük muhabbeti geçmişti. Ben yüzüğü atacağım tarzında konuşmuştum ve benim hamile olma ihtimalim vardı. Ancak bunu annem bilmiyordu. S.'yle konuştuğumuz sırada annemin öğrenme ihtimaline karşı S.'ye 'Hamileliğim için düştü derim ya da aldırırım' demiştim. Bu sırada salondaki televizyonda S.'nin telefonuna bağlı bir şekilde müzik çalıyordu. Biz odadaydık. Emin olmamakla birlikte kapının kapalı olduğunu hatırlıyorum. S.'yle beraber benim telefonumdan odada müzik açtık. S.'ye 'Malkata' şarkısını açmasını istedim. S., Malkata şarkısını benim telefonundan açmıştı. Biz S.'yle Malkata oynarken annem içeri geldi. S.'nin elinden tutup malkata oynatmaya çalıştı. S. bilmediğini söyledi. Üçümüz odada dans etmeye başladık. Biz kapı ile gardırobumun arasında dans ediyorduk. Annemle biz birbirimizi mıncıklardık. Bana söylendiği gibi 'Bırak beni bırak' gibi bir şey söylenmişse buna istinaden söylenmiştir. Sonrasında annem müziğin sesini açmamızı istedi. S. gardırobumun önünde yüzüne bakıyordu. Yüzünde dikiş izi vardı. S. dikiş izine sürekli bakar, ben de o sırada S.'nin yanında oynuyordum. Daha sonra ben çok yüksek bir şekilde 'güm' diye bir ses duydum. Camın olduğu tarafa baktığımda annemi görmeyince 'koş' diye bağırarak aşağıya indim. Yukarıda odadayken güm diye ses duyduktan sonra ben annemi görmedim. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Direkt aşağıya koştum. Koşarken Çiğdem ablanın kapısını çaldım. Aşağıya indikten sonra olanları hatırlamıyorum. Daha sonra çevremden bana anlatılanlar oldu, ancak ben hiç birini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.