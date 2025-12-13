Güllü'nün kızının arkadaşı cinayeti itiraf etti; Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı!

26 Eylül’de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı S.U. hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, İstanbul Büyükçekmece’de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve U.’yu gözaltına aldı. O sırada evde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.