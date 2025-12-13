Güllü'nün kızının arkadaşı cinayeti itiraf etti; Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı!
Ünlü sanatçı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ''kasten öldürme'' suçundan tutuklandı. Tuğyan'ın arkadaşı S.U.'nun ifadesinde, ''Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü.'' dediği öğrenildi.
26 Eylül’de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı S.U. hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, İstanbul Büyükçekmece’de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve U.’yu gözaltına aldı. O sırada evde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISI 5’E YÜKSELDİ; SULTAN’IN BABASI DA GÖZALTINDA
Yalova’ya getirilen Gülter ve U.’nun emniyetteki sorgusu sürerken, 17 yaşındaki şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Gülter ile U.’yu Yalova’dan İstanbul’a aracıyla götüren kişi ile İstanbul’da kaldıkları evin sahibi T.Y. ile U.’nun babası A.U. da gözaltına alındı. Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan A.U.’nun, çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve denetimli serbestlik hükümlüsü olduğu öğrenildi.
İFADELERİNDE ÇELİŞKİ VARDI, ADIM ADIM İZLENDİLER
Sürekli teknik ve fiziki takipte olan ve adım adım izlenen Tuğyan Ülkem Gülter ile S.U.’nun ‘kasten öldürme’ suçundan gözaltına alındıkları öğrenilirken, kuvvetli somut delillerin girdiği belirtilen dosya için gizlilik kararı alındı. Bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada şüphelilerin olayla ilgili verdiği ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasındaki ifadelerinde çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile U.’nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkiler olduğu kaydedildi.
ELLERİNDE VALİZLERLE YAKALANDILAR
Yakalanmadan 4 gün önce, Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde sokakta yürürken güvenlik kamerasına yansıyan Gülter ve U.’nun, kaldıkları apartmandan bavullarla ayrıldığı anların da görüntüleri ortaya çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ile S.U.’nun, Gürcistan ya da Fransa’ya kaçmak üzere evden valizlerle çıktıkları öğrenildi. Gülter ile U.’nun havaalanında yakalanmamak için deniz yolu ya da bir TIR’ın dorsesinde ülkeden ayrılma planı yaptıkları da kaydedildi.