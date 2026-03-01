Gümrüklerde büyük operasyon! Piyasa değeri 828 milyon TL...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; operasyonlar, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütüldü. İstanbul Ambarlı Limanı'nda düzenlenen ilk operasyonda; Ekvator çıkışlı olan ve Türkiye'den transit geçeceği belirlenen 2 konteyner içinde 3 ton 350 kilo balık ununa emdirilmiş 127 kilo kokain ele geçirildi.