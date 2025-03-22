Gümrükte herkesi şaşırtan operasyon

Edinilen bilgiye göre, Romanya'dan Türkiye'ye tır ile giriş yapmak isteyen M.O. isimli sürücü, sınırın diğer tarafında bulunan Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda çıkış yapmak üzere iken Bulgar gümrük memurları tarafından yapılan detaylı incelemede, ayakkabılarında ve vücudunda sarılı halde yaklaşık değeri 6 milyon euro olan 14 kilo 266 gram kaçak altın külçesi ele geçirildi.