Gümrükte skandal çark deşifre edildi: Rüşvete yıllık zam yapıp ''havuz'' kurmuşlar!
Hatay merkezli 8 ilde "rüşvet" operasyonu! Gümrük memurlarının kurduğu akılalmaz çark, polis takibiyle deşifre edildi. Her yıl başında rüşvet tarifesine zam yapan, paraları "havuzda" toplayıp ay sonu paylaşan ve şifreli konuşan çeteye darbe indirildi.
Kaynak: İHA
Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün aylardır süren teknik ve fiziki takibi, Türkiye sınır kapılarındaki en organize yolsuzluk ağlarından birini ortaya çıkardı.
1 / 6
Hatay merkezli; İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis’te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, gümrük geçişlerinde rüşvet karşılığı yasa dışı işlem yapan dev şebeke çökertildi.
2 / 6
Polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla ortaya çıkan rüşvet çarkının işleyişi akıllara durgunluk verdi. Şebeke üyesi memurların deşifre olmamak için internet tabanlı programlar üzerinden şifreli konuştuğu belirlendi.
3 / 6
Ayrıca çetenin, kurumsallaşmış bir yapı gibi hareket ederek her yıl başında rüşvet ücretlerine zam yaptığı tespit edildi.
4 / 6