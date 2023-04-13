Gümüşhane yine sular altnda... Şehir göle döndü
Gümüşhane’de şiddetli yağmurla beraber taşan Harşit Çayı nedeniyle merkeze bağlı Pirahmet köyünde bahçeler gölete döndü.
Gümüşhane’de etkisini gösteren şiddetli yağışlar kentin birçok noktasında hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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Şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki yamaç arazilerden kaya parçaları düşerken, Türkiye’nin en hızlı akan çayı olarak nitelendirilen Harşit Çayı’nda su seviyesi korkutucu seviyelere yükseldi.
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Kentte merkeze bağlı Pirahmet köyünde ise Harşit Çayı’nın su seviyesinin artması nedeniyle bahçeler sular altında kaldı.
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Gölete dönen bahçelerin sahipleri en büyük tesellilerinin henüz ekime başlamamış olmalarını ifade ettiler.
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