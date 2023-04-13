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Gümüşhane yine sular altnda... Şehir göle döndü

Gümüşhane’de şiddetli yağmurla beraber taşan Harşit Çayı nedeniyle merkeze bağlı Pirahmet köyünde bahçeler gölete döndü.

Gümüşhane yine sular altnda... Şehir göle döndü - Resim: 1

Gümüşhane’de etkisini gösteren şiddetli yağışlar kentin birçok noktasında hayatı olumsuz yönde etkiledi.

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Gümüşhane yine sular altnda... Şehir göle döndü - Resim: 2

Şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki yamaç arazilerden kaya parçaları düşerken, Türkiye’nin en hızlı akan çayı olarak nitelendirilen Harşit Çayı’nda su seviyesi korkutucu seviyelere yükseldi. 

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Gümüşhane yine sular altnda... Şehir göle döndü - Resim: 3

Kentte merkeze bağlı Pirahmet köyünde ise Harşit Çayı’nın su seviyesinin artması nedeniyle bahçeler sular altında kaldı.

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Gümüşhane yine sular altnda... Şehir göle döndü - Resim: 4

Gölete dönen bahçelerin sahipleri en büyük tesellilerinin henüz ekime başlamamış olmalarını ifade ettiler.

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