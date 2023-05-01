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Gümüşhane'de heyelan! Yol ulaşıma kapandı

Gümüşhane'de meydana gelen heyelan nedeniyle şehir merkezine giden kara yolu, ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de heyelan! Yol ulaşıma kapandı - Resim: 1

Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde, öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. 

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Gümüşhane'de heyelan! Yol ulaşıma kapandı - Resim: 2

Yol kenarındaki yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, tünel girişindeki kara yoluna aktı. 

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Gümüşhane'de heyelan! Yol ulaşıma kapandı - Resim: 3

Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle kara yolu, ulaşıma kapandı. 

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Gümüşhane'de heyelan! Yol ulaşıma kapandı - Resim: 4

İş makineleri yolda temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, ulaşım çevre güzergahtan sağlanıyor. (DHA)

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