Günde 200 ton çıkıyor! Dünyanın dört bir yanına ihraç ediyorlar

"Balıkçıların dilinde 'Cikcik' olarak biliniyor"

Kum midyesinin özelliğinden ve verimliliğinden bahseden Bayrak, "Kum midyesi Karadeniz’e özgü, kumda oluşan bir midye. Öldüğü zaman kum oluyor. Biz balıkçıların dilinde ‘Cikcik’ diye biliniyor. Kum midyesi, yurt dışından gelerek bilinen bir isim. Her sene 1 Eylül’de başlayıp 15 Nisan’a kadar avlanması serbest. Bu tarih aralığında teknelerimiz denize çıkıp bu madeni tutuyorlar. Tıpkı balıkta olduğu gibi geriye kalan periyotta avlanması yasak. Kotalı bir ürün. Bu da biraz kısıtlanmaya sebep oluyor. Yetkililerimizin kotayı yeniden düzenlemesi çok iyi olur. Hem ihracat açısından da daha iyi olur. Ne kadar çok yakalanırsa o kadar ihracatımız olur diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.