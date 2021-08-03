Gündoğmuş'ta alevler durmak bilmiyor: İlçeye giriş kapatıldı

YARALI HAYVANLAR TEDAVİ EDİLİYOR

Manavgat yangınının ardından yürek burkan görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangında yaralanan hayvanların tedavisi için yoğun çaba harcıyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler ile gönüllü veteriner ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner hekimler Karaavca- Değirmenli köyünde yaptıkları incelemelerde yaralanan hayvanları tedavi ediyor. Büyük- küçükbaş hayvan muayene ve tedavilerini yapan veteriner hekimler civcivlerin de muayenelerini hassas bir şekilde yaptı. Kurtulan yaralı hayvanların hayata tutunmasına yardımcı olan Büyükşehir ekipleri yanan bir kaplumbağayı da tedavi etti. Kaplumbağanın yanan ayakları ilaçla temizlendikten sonra yanık merhemi sürüldü.