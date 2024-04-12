Gündüz tartışıp gece yarısı silahlarla saldırdılar
Diyarbakır’da kar maskeli 2 kişi, gündüz tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye tüfek ve tabancalarla ateş açıp kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre yüzlerini kar maskeleriyle kapatan 2 şüpheli, gündüz saatlerinde tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye motosikletlerle gelip, tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı.
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Ölen ya da yaralananın olmadığı olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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