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Gündüz tartışıp gece yarısı silahlarla saldırdılar

Diyarbakır’da kar maskeli 2 kişi, gündüz tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye tüfek ve tabancalarla ateş açıp kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Gündüz tartışıp gece yarısı silahlarla saldırdılar - Resim: 1
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Gündüz tartışıp gece yarısı silahlarla saldırdılar - Resim: 2

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre yüzlerini kar maskeleriyle kapatan 2 şüpheli, gündüz saatlerinde tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye motosikletlerle gelip, tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı.

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Gündüz tartışıp gece yarısı silahlarla saldırdılar - Resim: 3

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gündüz tartışıp gece yarısı silahlarla saldırdılar - Resim: 4

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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