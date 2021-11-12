''Güneş gözümü alıyor'' dedi, cezadan kurtulamadı
Edirne'de aracının ön camında cam filmi olan sürücüleri cezadan "güneş gözümü alıyor" bahanesi bile kurtaramadı.
Edirne'de aracının ön camında cam filmi olan sürücüleri cezadan "güneş gözümü alıyor" bahanesi kurtaramadı. Cam filmini 7 gün içinde çıkarmayan sürücülere araçlarının trafikten men edileceği uyarısı yapıldı.
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı. Denetimde ekiplerce araçlardaki çeşitli trafik kusurları tespit edildi.
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Aracının ön camında sürücünün görüşünü engelleyen cam filmi olan araçlara ceza uygulandı.
Sürücüler yasak olduğunu belirten ekiplere "güneş gözümü alıyor", "otomobili satın aldığımda böyleydi", "haberim yoktu" bahaneleriyle cevap verdi.
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Ön camında cam filmi olan 9 sürücüye 314'er lira para cezası verildi.
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