Güneşe çıkarak serinliyorlar

Bursalı demir döküm işçileri, insanların Afrika sıcaklarından bunaldığı bu sıcak yaz günlerinde, 1350 derecelik ocaklarda şelale gibi akan erimiş demirlerle mücadele ederek ekmek parası kazanıyor. Beşevler Küçük Sanayi Sitesi mevkiindeki dökümhanelerde hummalı çalışmalar yazın da devam ediyor. Kok kömürüyle kızdırılan dev ocaklarda su gibi eritilen madenleri toprakla sıvanmış potalara dolduran dökümcüler, kıvılcımlar saçan kırmızı kor halindeki bu eriyikleri kalıplara döküyor. Belli bir süre sonra donan maden eriyikleri soba ve mazgal haline gelince kum kalıplardan çıkarılıyor.

