Güneşe çıkarak serinliyorlar
Ocaklarda çalışan işçiler, 80 dereceyi bulan dökümhanelerden güneşe çıkarak serinliyor
Volkanı andıran ocaklardan su gibi akan erimiş demirlerle adeta dans eden işçiler, yaklaşık 80 dereceyi bulan dökümhanelerden güneşe çıkarak serinliyor.
Bursalı demir döküm işçileri, insanların Afrika sıcaklarından bunaldığı bu sıcak yaz günlerinde, 1350 derecelik ocaklarda şelale gibi akan erimiş demirlerle mücadele ederek ekmek parası kazanıyor. Beşevler Küçük Sanayi Sitesi mevkiindeki dökümhanelerde hummalı çalışmalar yazın da devam ediyor. Kok kömürüyle kızdırılan dev ocaklarda su gibi eritilen madenleri toprakla sıvanmış potalara dolduran dökümcüler, kıvılcımlar saçan kırmızı kor halindeki bu eriyikleri kalıplara döküyor. Belli bir süre sonra donan maden eriyikleri soba ve mazgal haline gelince kum kalıplardan çıkarılıyor.
40 DERECE SICAKLIK SERİN GELİYOR
Son zamanlarda ülke genelinde artan sıcaklıktan dolayı vatandaşlar dışarıda gezmekte zorluk çekerken, bu meslekte çalışanlar ise serinlemek için 40 derecelik sıcaklığa çıkıyor. Dökümhanelerin içinde hava sıcaklığı 70-80 dereceyi buluyor. İşçiler, beşer dakikalık molalarda üzerlerine su dökerek, 40 derece sıcaklıkta güneşin alnına çıkarak serinliyor.