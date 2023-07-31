Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı
Enerji ve yaşam kaynağımız Güneş'in yüzeyinde ilk gez görülen devasa büyüklükteki lekelerin ardından Dünya'nın tam 20 katı büyüklüğündeki bir patlama çıktı. Patlama anı kameralara da yansıdı...
Güneş yüzeyinde ilk gez görülen devasa büyüklükteki lekelerin ardından bilim adamlarının 6 ay ile 1 yıl süre tanıdığı, gerçekleştiğinde iletişimi kesebilecek büyüklükteki patlamanın ilki geçtiğimiz gün yaşandı.
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Dünyanın 20 katı büyüklüğündeki o patlama görüntülendi. Bir süre önce ayrılan AR 3372 güneş lekesi patlayarak M4 sınıfı bir güneş patlaması ile daha önce görülmemiş bir enkaz bulutu üretti.
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Dünyayı da vurması beklenen hatta erken zirve yapmasını bekleyen bazı bilim insanlarının 6 ay ile 1 yıl arasında süre verdikleri güneş patlamalarının ilki geçtiğimiz gün yaşandı.
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20 dünya büyüklüğündeki patlama dünyadan da görüldü. Bu patlamanın radyo iletişiminde neden olduğu kesintiler yaklaşık 30 dakika sürdü.
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