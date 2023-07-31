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Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı

Enerji ve yaşam kaynağımız Güneş'in yüzeyinde ilk gez görülen devasa büyüklükteki lekelerin ardından Dünya'nın tam 20 katı büyüklüğündeki bir patlama çıktı. Patlama anı kameralara da yansıdı...

Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı - Resim: 1

Güneş yüzeyinde ilk gez görülen devasa büyüklükteki lekelerin ardından bilim adamlarının 6 ay ile 1 yıl süre tanıdığı, gerçekleştiğinde iletişimi kesebilecek büyüklükteki patlamanın ilki geçtiğimiz gün yaşandı.

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Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı - Resim: 2

Dünyanın 20 katı büyüklüğündeki o patlama görüntülendi. Bir süre önce ayrılan AR 3372 güneş lekesi patlayarak M4 sınıfı bir güneş patlaması ile daha önce görülmemiş bir enkaz bulutu üretti.

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Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı - Resim: 3

Dünyayı da vurması beklenen hatta erken zirve yapmasını bekleyen bazı bilim insanlarının 6 ay ile 1 yıl arasında süre verdikleri güneş patlamalarının ilki geçtiğimiz gün yaşandı. 

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Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı - Resim: 4

20 dünya büyüklüğündeki patlama dünyadan da görüldü. Bu patlamanın radyo iletişiminde neden olduğu kesintiler yaklaşık 30 dakika sürdü.  

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