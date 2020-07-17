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  3. 17 Temmuz 2020 16:29

Güney Asya'da sel felaketi! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Güney Asya'da, şiddetli muson yağışları nedeniyle meydana gelen sel ve heyelan felaketleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228'e yükseldi.

Güney Asya'da sel felaketi! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, muson yağışlarının neden olduğu sel ve toprak kaymalarında Hindistan'ın Mumbai kentinde 8 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ülkedeki ölü sayısının 101'e çıktığını ve afetin etkili olduğu Nepal'de 117, Bangladeş'te ise 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

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Güney Asya'da sel felaketi! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Nepal, Bangladeş ve Hindistan'da seller nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin mahsur kaldığını aktaran yetkililer, yüz binlerce kişinin de evlerini terk ettiğini kaydetti.

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Güney Asya'da sel felaketi! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle Brahmaputra nehrinin yer yer taştığını, doğal afetlerden, eyaletin 33 bölgesinden 26'sında yaşayan yaklaşık 3,6 milyon kişinin etkilendiğini bildirdi.

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Güney Asya'da sel felaketi! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumu (ASDMA) Başkanı M.S. Mannivanan, eyaletin çeşitli kesimlerinde sel suları nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 4 bin kişinin yetkililerce kurtarıldığını söyledi.

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