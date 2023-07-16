Güney Kore sular altında: 32 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı, kurtarma ekiplerinin Osong kentinin merkezindeki bir yeraltı tünelinde mahsur kalan bir otobüsten altı ceset daha çıkarmasıyla 32'ye yükseldi. 10'dan fala kişi ise kayboldu.
Osong'daki alt geçitte meydana gelen selde otobüste bulunan ölü sayısı ise 7'ye yükseldi. Çok sayıda kişinin tünelde mahsur kaldığına inanıldığı için bu sayının daha da artması bekleniyor.
Bununla birilikte aşırı yağışlar nedeniyle, en fazla ölümün yaşandığı güneydoğu eyaleti Kuzey Gyeongsang'da toprak kayması ve ev çökmeleri nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de kayboldu.
Yetkililer,, Busan'da bir kişinin daha kayıp olduğunu bildirdi. Son sağanak yağışlar sonucunda ülke genelinde 13 kişi de yaralandı.