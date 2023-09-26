Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı dev gövde gösterisi

İHA'nın haberine göre, ayrıca geçit törenine ilk kez, ABD-Güney Kore ittifakının gücünü vurgulamak üzere 300 ABD askerinin de katıldığı öğrenildi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol törenin sonunda askerlere hitap ederek, "Bugünkü görkemli yürüyüşü gördükten sonra halkımızın size olan güvenine ve ulusal güvenliğimize inancım tam. Halkımızla birlikte her zaman yanınızda olacağım” ifadelerini kullandı.