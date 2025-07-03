Güney Koreli fenomeni taciz eden şüphelinin cezası belli oldu

Sanık Y.A.'ın Avukatı, “Herhangi bir suç işleme kasti ile hareket etmediğini beyan ediyor müvekkilim. Böyle bir canlı yayını çok samimi bulmuyorum. Sanık samimi beyanlarda bulunmuştur. Yanlış anlaşılma varsa özür dilediğini de beyan etmiştir. Müştekinin beyanlarını samimi bulmuyoruz. Tahliyeni talep ediyoruz" dedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istedi. Mütalaada sanığın tutukluluğunun ise devamına karar verilmesine talep edildi. Kararını açıklayan hakim, sanığın daha önce benzer suçtan sabıkasının olduğunu belirterek cezanın üst sınırdan verilmesine karar verdi. Sanık Y.A., "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan mahkeme cezada takdiri indirim de uygulamadı.