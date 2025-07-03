Güney Koreli fenomeni taciz eden şüphelinin cezası belli oldu
İlk olarak İstanbul Kadıköy'de ardından da Samun ve Giresun'da peş peşe tacize uğrayaan Güney Koreli sosyal medya fenomeni Hyojeong Park'ı İstanbul'da taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan 71 yaşındaki şüpheli hakkında 4 yıl hapis cezası verildi.
Sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park (26) isimli yayıncıyı, 6 Haziran'da Kadıköy'de canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla 'basit cinsel saldırı' tutuklanan 71 yaşındaki Y.A., ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu Adliyesi 54. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.A. katıldı. Müşteki Hyojeong Park katılmazken salonda taraf avukatları hazır bulundu.
Tutuklu sanık Y.A. savunmasında, “Suçlamaları kabul etmiyorum. O gün ne yaptığına bakınıyordum. Yabancı olduğunu bilmiyordum. Verdiğim ifadelerim geçerlidir. Rapor içeriğini kabul etmiyorum. Eşimi düşünüyorum" dedi. Müşteki Hyojeong Park'ın avukatı, “Müvekkilim Türkçe bilmediği halde canlı yayınını izleyenler de uyarmıştır. Bilirkişi raporu ile sanığın müştekiye dokunduğu ayrıca sarf ettiği kelimeler açıktır. Adli sicil kaydına baktığımızda birden fazla cinsel taciz dosyası mevcuttur. Bu tarz eylemleri sabittir. Bu sebeple savunmalarına itibar edilmeyerek tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz" dedi.
Sanık Y.A.'ın Avukatı, “Herhangi bir suç işleme kasti ile hareket etmediğini beyan ediyor müvekkilim. Böyle bir canlı yayını çok samimi bulmuyorum. Sanık samimi beyanlarda bulunmuştur. Yanlış anlaşılma varsa özür dilediğini de beyan etmiştir. Müştekinin beyanlarını samimi bulmuyoruz. Tahliyeni talep ediyoruz" dedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istedi. Mütalaada sanığın tutukluluğunun ise devamına karar verilmesine talep edildi. Kararını açıklayan hakim, sanığın daha önce benzer suçtan sabıkasının olduğunu belirterek cezanın üst sınırdan verilmesine karar verdi. Sanık Y.A., "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan mahkeme cezada takdiri indirim de uygulamadı.