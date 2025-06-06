Güney Koreli kadın Youtuber'a Kadıköy'de iğrenç taciz
İstanbul Kadıköy'de sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Güney Koreli bir kadın, 71 yaşındaki bir şüphelinin hem sözlü hem dde fiziksel tacizine maruz kaldı.
Kaynak: DHA
Sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park, 6 Haziran'da Kadıköy'de canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacize uğradı.
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Hyojeong Park'ın canlı yayınında, genç kadının kendisini taciz eden yaşlı adamdan uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtığı anlar görüldü.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Y.Z.A. olduğunu tespit etti. Ekipler, Y.Z.A.'yı Pendik ilçesindeki Kavaklıpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
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