Güney Koreli sosyal medya fenomeni turist kadın 4'üncü kez tacize uğradı
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy'de sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken yanına gelen bir kişi tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğrayan Güney Koreli sosyal medyası fenomeni Mhyochi Samsun'da peş peşe 2 kez taciz edilmişti. Mhyochi Türkiye turunun Giresun ayağında da tacizci bir kişinin hedefi oldu.
Sosyal medyada "Mhyochi" adıyla tanınan Güney Koreli gezgin Hyojeong Park, yürüyerek sürdürdüğü Türkiye turu kapsamında Giresun'a geçti.
Ancak önce İstanbul Kadıköy'de ardından da Samsun'da peş peşe tacize uğrayan Sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park'ın yaşadığı bu iğrenç olaylara bir yenisi daha eklendi.
Takipçilerine Giresun'u tanıtan genç kadın, yol kenarında yürüdüğü sırada bir şahıs aracıyla yanına yaklaştı ve Mhyochi'nin araca binmesini istedi.
Koreli fenomen, Türkçe konuşarak "Teşekkür ediyorum, ben yürüyorum" dese de şahıs ısrarla araca davet etti. Ardından aracın içinde bulunan torbadaki paraları gösterdi. Şaşkınlığını gizleyemeyen genç kadın, şahsın gitmesini istedi.
Giresun Bulancak'taki olay Mhyochi'nin, Türkiye seyahatinde uğradığı 4. taciz oldu: