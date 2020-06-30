Güney Kutbu'nda kırmızı alarm! Üç kat daha hızlı ısınıyor
Yeni Zelanda’da yapılan bir araştırma, Güney Kutbu'nun geri kalanından üç kat daha hızlı ısındığını ortaya koydu. Bilim insanları, yüksek sıcaklıkların sera gazlarındaki artışlar ve tropik bölgelerdeki hava değişimlerinden kaynaklandığını açıkladı.
Yeni Zelanda’da yer alan Wellington Üniversitesi’nden araştırmacılar, Güney Kutbu’nun sera gazı artışları ve tropikal okyanuslardaki sıcaklık değişimleri nedeniyle son 30 yıldır dünyanın geri kalanından üç kat daha hızlı ısındığını ortaya koydu. Antarktika'nın sıcaklığı mevsime ve bölgeye göre büyük ölçüde değişiyor, bu nedenle daha önceki yapılan çalışmalarda kıtanın ısınmasına rağmen Güney Kutbu’nun etkilenmediği düşünülüyordu.
Çalışmanın baş yazarı Kyle Clem, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu da küresel ısınmanın gerçekten küresel olduğunu ve uzak yerlere doğru yol aldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Bilim insanları, 60 yıllık hava durumu verilerini analiz ettiler ve hızlandırılmış ısınmaya neyin neden olduğunu göstermek için bilgisayar modellemesi kullandılar.
HER ON YIL İÇİN 0,6 DERECE
Uzmanlar, Batı Pasifik'teki daha yüksek okyanus sıcaklıklarının onlarca yıldır Güney Atlantik'teki Weddell Denizi üzerindeki atmosfer basıncını düşürdüğünü keşfetti. Bu durum ise sıcak hava akışınnı doğrudan Güney Kutbu'nun üzerinde artmasına neden oldu ve Güney Kutbu’nda sıcaklıkların 1989'dan bu yana 1,83 derece yükselmesine neden oldu. Veriler, dünyanın en uzak noktası olan Güney Kutbu'nun gezegenin geri kalanı için ile karşılaştırıldığında, her on yılda yaklaşık 0,6 derece ısındığını gösterdi.