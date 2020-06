Güney Kutbu'nda kırmızı alarm! Üç kat daha hızlı ısınıyor

HER ON YIL İÇİN 0,6 DERECE

Uzmanlar, Batı Pasifik'teki daha yüksek okyanus sıcaklıklarının onlarca yıldır Güney Atlantik'teki Weddell Denizi üzerindeki atmosfer basıncını düşürdüğünü keşfetti. Bu durum ise sıcak hava akışınnı doğrudan Güney Kutbu'nun üzerinde artmasına neden oldu ve Güney Kutbu’nda sıcaklıkların 1989'dan bu yana 1,83 derece yükselmesine neden oldu. Veriler, dünyanın en uzak noktası olan Güney Kutbu'nun gezegenin geri kalanı için ile karşılaştırıldığında, her on yılda yaklaşık 0,6 derece ısındığını gösterdi.