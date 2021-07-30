Güneydoğu kavruluyor! 40 dereceyi aştı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü`nden alınan bilgiye göre, yazın başlamasıyla bölgede genellikle 40 derecenin altında seyreden sıcaklıklar temmuz ayının sonuna doğru 4-5 derece yükseldi. 20 Temmuz`da bölgede gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar, Cizre`de 49,1, Nusaybin`de 47, Viranşehir`de 46,7 derece olarak ölçüldü.
Bölgede 31 Temmuz`a kadar ise en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır ve Şanlıurfa`da 41, Batman`da 40, Cizre`de 44-46 derece arasında olacağı öngörülüyor. Kavurucu sıcaktan bunalanlar klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ederken, sıcaktan en çok etkilenenlerin başında ise açık alanda çalışanlar geliyor.
Vatandaşların, 11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterdiği bazı il ve ilçe merkezlerinde cadde ve sokakların boş olduğu görülüyor.
Yerli ve yabancı turistler tarihi mekanları gezmek için akşam saatlerini bekliyor, çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.