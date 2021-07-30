Güneydoğu kavruluyor! 40 dereceyi aştı

Bölgede 31 Temmuz`a kadar ise en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır ve Şanlıurfa`da 41, Batman`da 40, Cizre`de 44-46 derece arasında olacağı öngörülüyor. Kavurucu sıcaktan bunalanlar klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ederken, sıcaktan en çok etkilenenlerin başında ise açık alanda çalışanlar geliyor.