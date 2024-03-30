Günlerce sürecek! Afrika'dan gelen çöl tozları Türkiye'yi esir alacak

"GÖKYÜZÜ DAHA KIZILIMSI HALE GELEBİLİR"



Prof. Dr. Toros, çöl tozunun etkisiyle atmosferin bu günlerde kırmızımsı şekilde görüldüğünü kaydetti.

Gökyüzünde görülen renklerin atmosferdeki moleküllerin saçtığı güneş ışığından geldiğini belirten Toros, "Güneş ışınlarının geliş açısı ve toz miktarına bağlı olarak bilhassa gün doğumu ve gün batımında gökyüzü daha kızılımsı, daha sütlü ve daha puslu yani daha renkli hale gelebilir" diye konuştu.