Günlerdir aranıyordu... Cesedi bulundu
Hakkari'de 11 gün önce Zap Deresi'ne uçan cipten fırlayıp akıntıya kapılan 5 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 11 gün önce Zap Deresi'ne uçan cipten fırlayıp akıntıya kapılarak kaybolan 5 yaşındaki Miraç Önal'ın cesedine ulaşıldı.
Yüksekova'dan Hakkari'ye giden ve içinde 9 kişinin bulunduğu Aydın Önal yönetimindeki cip, 18 Haziran'da ilçeye 17 kilometre uazaklıktaki çöplük mevkiinde kontrolden çıkıp 20 metrelik şarampolden Zap Deresi'ne uçtu.
Kazada, araçtaki 41 yaşındaki Banu Önal öldü, şoför Aydın Önal, Nesibe Önal, Sevim Önal, Samet Önal ve Fazile Kurt yaralandı. 50 yaşındaki Elif Önal ile 4 yaşındaki Cemre ve 5 yaşındaki Miraç ise akıntıya kapılarak kayboldu.