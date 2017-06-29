Günlerdir aranıyordu... Cesedi bulundu

Kazada, araçtaki 41 yaşındaki Banu Önal öldü, şoför Aydın Önal, Nesibe Önal, Sevim Önal, Samet Önal ve Fazile Kurt yaralandı. 50 yaşındaki Elif Önal ile 4 yaşındaki Cemre ve 5 yaşındaki Miraç ise akıntıya kapılarak kayboldu.