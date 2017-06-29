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  3. 29 Haziran 2017 20:58

Günlerdir aranıyordu... Cesedi bulundu

Hakkari'de 11 gün önce Zap Deresi'ne uçan cipten fırlayıp akıntıya kapılan 5 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

Günlerdir aranıyordu... Cesedi bulundu

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 11 gün önce Zap Deresi'ne uçan cipten fırlayıp akıntıya kapılarak kaybolan 5 yaşındaki Miraç Önal'ın cesedine ulaşıldı.

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Günlerdir aranıyordu... Cesedi bulundu

Yüksekova'dan Hakkari'ye giden ve içinde 9 kişinin bulunduğu Aydın Önal yönetimindeki cip, 18 Haziran'da ilçeye 17 kilometre uazaklıktaki çöplük mevkiinde kontrolden çıkıp 20 metrelik şarampolden Zap Deresi'ne uçtu.

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Günlerdir aranıyordu... Cesedi bulundu

Kazada, araçtaki 41 yaşındaki Banu Önal öldü, şoför Aydın Önal, Nesibe Önal, Sevim Önal, Samet Önal ve Fazile Kurt yaralandı. 50 yaşındaki Elif Önal ile 4 yaşındaki Cemre ve 5 yaşındaki Miraç ise akıntıya kapılarak kayboldu.

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Günlerdir aranıyordu... Cesedi bulundu

19 Haziran'da yapılan aramalarda Elif Önal ve Cemre Önal'ın cesetlerine ulaşıldı. 5 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları ise sürüyordu.

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