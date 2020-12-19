Günlerdir bu çöp konteynerinin başında bekliyorlar
Salköprü Mahallesi'nde yaşayan ve eşinden boşanan Handan Benzer, zihinsel engelli kızı Hatice (22) ile vefat eden babasından kalan emekli maaşından yaptığı birikimle 4 bilezik aldı.
Salköprü Mahallesi'nde yaşayan ve eşinden boşanan Handan Benzer, zihinsel engelli kızı Hatice (22) ile vefat eden babasından kalan emekli maaşından yaptığı birikimle 4 bilezik aldı.
Benzer, bir süre önce altınlarının bulunduğu çantayı yanlışlıkla evdeki çöplerle birlikte çöp konteynerine attı.
Bir süre sonra durumu fark eden Benzer, çöp konteynerinin yanına gitti ancak bileziklerden sadece birini bulabildi.
Altınları attığı çöp konteynerinin üzerine cep telefonu numarasını yazarak, 'Allah rızası için yetim parası olan 3 adet bilezik yanlışlıkla çöpe atılmıştır. Bulanların bu numarayı aramasını rica ediyorum. Yetim parası yenmez' yazılı kağıt yapıştıran Benzer, altınlarını aramaya başladı. Her gün belirli saatlerde çöp konteynerinin yanına giden Benzer, altınlarını alan kişinin tekrar getirmesi düşüncesiyle nöbet tutuyor.