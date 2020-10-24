  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Ekim 2020 14:43

Günlüğü 400 lira! Herkes bu işi yapamıyor

Aydın'da geçimini, 20 metre yükseklikteki ağaçlardan sırıkla meyve silkerek sağlayan bir kişi işiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Günlüğü 400 lira! Herkes bu işi yapamıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi yaptığı işi riskli olarak değerlendirip, herkesin bu işi yapmayacağını ifade ediyor.

1/ 7
Günlüğü 400 lira! Herkes bu işi yapamıyor

Efeler ilçesinde, geçimini, ortalama 20 metre yükseklikte ağaçlardan sırıkla meyve silkerek sağlayan Şaban Işıldak (38), bu işi herkesin yapamadığını, günlük 400 TL kazandığını ve çok riskli olduğunu söyledi.

2/ 7
Günlüğü 400 lira! Herkes bu işi yapamıyor

Aydın'da kestane, çam fıstığı, ceviz ve benzeri ürünleri 20 metre yükseklikteki ağaçlara çıkarak silkeleyip, döken Şaban Işıldak 16 yıldır bu işten geçimini sağladığını söyledi.

3/ 7
Günlüğü 400 lira! Herkes bu işi yapamıyor

Saat 09.00'da başladığı işi akşam 16.00'a kadar sürdüren Işıldak, dalların üzerinde durmanın çok zor olduğunu ve en tehlikelisinin de kestanenin kabuğundaki dikenlerin gözlerine batma riski olduğuna dikkati çekti.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM