Günlüğü 400 lira! Herkes bu işi yapamıyor
Aydın'da geçimini, 20 metre yükseklikteki ağaçlardan sırıkla meyve silkerek sağlayan bir kişi işiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi yaptığı işi riskli olarak değerlendirip, herkesin bu işi yapmayacağını ifade ediyor.
Efeler ilçesinde, geçimini, ortalama 20 metre yükseklikte ağaçlardan sırıkla meyve silkerek sağlayan Şaban Işıldak (38), bu işi herkesin yapamadığını, günlük 400 TL kazandığını ve çok riskli olduğunu söyledi.
Aydın'da kestane, çam fıstığı, ceviz ve benzeri ürünleri 20 metre yükseklikteki ağaçlara çıkarak silkeleyip, döken Şaban Işıldak 16 yıldır bu işten geçimini sağladığını söyledi.