''Günlük 1500 liraya çalışacak işçi bulamıyoruz''

'OKULLU OLMALARI LAZIM'

Kalifiye işçilerin ağırlık olarak Kahramanmaraş ile Hatay'da çalıştıklarını söyleyen Vurankaya, "Mevcut tadilat işlerinde, az hasarlı olan binaların boya işlerinde, seramik ve kalıp işlerinde çalışanların ciddi anlamda azaldığını gözlemledik. Taahhütleri de yerine getiremediğimizden dolayı bu işi, kısıtlı kişiler ile yapmaya çalışıyoruz. Kalifiyeli işçiler, şehir dışında çalışmayı mali açıdan kabul ediyor. Çünkü normal bir işçinin yevmiyesi 600 lirayken 1000 liraya çıkıyor. Ustanın da aldığı maaş 1500-2000 lira civarına çıktı. Bu işçileri deprem bölgesine götürdüğün zaman, olumsuz çalışma şartlarından dolayı rakamları artabiliyor. Adana'da 1500 liraya çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Verilen süre dahilinde taahhüt işlemini yapamazsanız, sıkıntılar ortaya çıkar. Bizim bir an önce işçi anlamında okullarda yetişen vasıflı kişilere, ihtiyacımız var. Gençlerimizi bu işe adapte etmemiz lazım. Okullu olmaları lazım. Bu arada stajlarını yaparak, bu işi daha iyi, daha kaliteli yerlere getirmemiz lazım. İlk hedefimiz bu" diye konuştu.