Günlük 1.500 TL'ye çalışacak işçi bulamıyorlar: ''İş bulamayan buraya gelsin''
6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Hatay'da yeni binaların inşası devam ederken, inşaat sektöründe işçi sıkıntısı yaşanıyor. Kentte kalıp ustalarının yevmiyeleri 1.500 TL'yi bulmuş durumda.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay’ın yeniden inşa edilmesi için çalışmalar kısa sürede başlamıştı. Yeni bir kentin kurulduğu Hatay’da adeta dört bir yanda inşaatlar yükseliyor. İş yoğunluğunun yaşandığı kentte kalıp ustalarının yevmiyeleri ortalama bin 500 TL’yi bulmuş durumda.
İnşaat ustalarının ve inşaat sektörünün en büyük sorunuysa alttan yetişen çırak olmaması ve yeteri kadar eleman olmaması. İnşaat ustaları, iş sorunu yaşayan ustalara 'Hatay’a gelip çalışabilirsiniz' çağrısında bulundular.
“Bu gidişle 2 yıl kadar bu yoğunluk devam edecek”
Kalıp ustası Ahmet Turunç, işlerinin oldukça yoğun olduğunu ve önümüzdeki 2 yıl boyunca yoğunluğun devam edeceğini belirterek, “Bayağı yoğunuz, işçi bulma sıkıntımız var. Elimizden geldiği kadar güzel Hatay’ımızı inşa etmeye çalışacağız. İşimizin ağır olduğu için kimse bu işe el atmıyor. Bu gidişle 2 yıl kadar bu yoğunluk devam edecek gibi ama gerçekten çok yorulduk. Bir kalıpçının yevmiyesi Hatay’da ortalama bin 500 TL keşke böyle bir afet olmasaydı da böyle bir yoğunluk olmasaydı” dedi.