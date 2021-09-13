''Günlük 200 liraya çalışacak eleman bulamıyoruz''

“Sektörde yüzde 70’lik iş gücü kaybı yaşandı”

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, pandemi döneminde elemanların sektör değiştiğini söyleyerek, “Pandeminin ilk döneminden bu yana yiyecek-içecek sektöründe yüzde 70’lik iş gücü kaybı yaşandı. Bu iş gücü kaybının ciroya ve personele etkisi oldu. Örneğin 5 kişi çalışan tezgah 2 usta çalışmaya devam etti. 3 usta ise ya sektör değişti ya da ücretsiz izinle tolere edildi. Ustalarımız artık sektör değiştirmeye başladı. Kimisi telefoncu, kimisi de Rent A Car işletmeye başladı. Bu da ustalarımızın iş hayatından kopmasına neden oldu” diye konuştu.