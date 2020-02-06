Günün en acı karesi! Çığ şehitleri memleketlerine uğurlandı
Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen askerler ile güvenlik korucularının naaşları, tören için Van Jandarma Filo Komutanlığına getirildi.
Van’da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucuları ile Hakkari’de el bombasının patlaması sonucu şehit düşen asker için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlendi.
Törende şehitlerin büyük üzüntü yaşayan yakınları ağıtlar yaktı. Törenin ardından 12 şehit askerin naaşı Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarıyla memleketlerine uğurlanırken, şehit korucuların ve itfaiye erlerinin naaşları da toprağa verilmek üzere Van merkez ve Çatak ilçesine gönderildi.
ŞEHİTLERİN İSİMLERİ
Uzman Çavuş Özgür Işık (Düzce Merkez), Uzman Çavuş Özen Akçam (Artvin, Ardanuç), Uzman Çavuş Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı), Uzman Çavuş Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya), Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe), Uzman Onbaşı Osman Karaca (Tokat, Almus), Uzman Onbaşı Cihat Erat (Erzurum, İspir), Uzman Çavuş Muammer Keskin (Aydın, Çine), Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arçapayı), Uzman Çavuş Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu), Uzman Onbaşı Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar), Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik (Kayseri, Develi), Van’ın Çatak ilçesinden güvenlik korucuları Hekim Kazgan, Nimet İnçamur, Abdulselam Mantaş, Tahsin Karan, Bayram Bulcar, Metinb Mantaş ve Mehmet Esen