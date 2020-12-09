Günün iç ısıtan haberi: Perişan halde bulunan köpek sağlığına kavuştu
Aydın'da yaşayan hayvansever Funda Küçük, perişan halde bulduğu köpeği sahiplenerek yaşam eli uzattı. Köpeğin şimdiki hali görenleri şaşkına çevirdi.
Aydın'da bir deri bir kemik kalan, bir gözü görmeyen ve tüm vücudunda yaralar oluşan sokak köpeğini sahiplenen hayvansever, çocuğu gibi baktığı hayvana yeni bir yaşam sağladı.
Efeler ilçesinde bir bankada satış uzmanı olarak çalışan, aynı zamanda sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapan Funda Küçük (40), 6 ay önce İncirliova ilçesinde bitkin halde bir köpek gördü.
Köpeğin vücudunda yaralar olduğunu ve sol gözünün görmediğini fark eden Küçük, otomobiline alarak evine götürdü.