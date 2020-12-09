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  3. 09 Aralık 2020 12:50

Günün iç ısıtan haberi: Perişan halde bulunan köpek sağlığına kavuştu

Aydın'da yaşayan hayvansever Funda Küçük, perişan halde bulduğu köpeği sahiplenerek yaşam eli uzattı. Köpeğin şimdiki hali görenleri şaşkına çevirdi.

Günün iç ısıtan haberi: Perişan halde bulunan köpek sağlığına kavuştu

Aydın'da bir deri bir kemik kalan, bir gözü görmeyen ve tüm vücudunda yaralar oluşan sokak köpeğini sahiplenen hayvansever, çocuğu gibi baktığı hayvana yeni bir yaşam sağladı.

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Günün iç ısıtan haberi: Perişan halde bulunan köpek sağlığına kavuştu

Efeler ilçesinde bir bankada satış uzmanı olarak çalışan, aynı zamanda sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapan Funda Küçük (40), 6 ay önce İncirliova ilçesinde bitkin halde bir köpek gördü.

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Günün iç ısıtan haberi: Perişan halde bulunan köpek sağlığına kavuştu

Köpeğin vücudunda yaralar olduğunu ve sol gözünün görmediğini fark eden Küçük, otomobiline alarak evine götürdü.

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Günün iç ısıtan haberi: Perişan halde bulunan köpek sağlığına kavuştu

Anadolu Üniversitesi Veteriner Sağlık ve Laborant bölümü mezunu Küçük, tüyleri tamamen dökülen köpeğin tedavisini kendisi üstlendi.

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