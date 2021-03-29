Günün kahreden fotoğrafı! Bu fotoğraf ''insan olanı'' bu gece uyutmaz!
Zonguldak'tın Ereğli ilçesinde Kırmaz ailesinin iki katlı evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evine bakan Şerife Kırmaz'ın hali yürek burktu.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kırmaz ailesinin evine çıkan yangından sonra ev kullanılamaz hale geldi.
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Ailenin annesi Şerife Kırmaz'ın evine son kez bakışı ise hafızalara kazınan detaylar arasında kaldı.
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DHA'da yer alan habere göre Osmanlı beldesi Merkez Mahallesi'nde Satılmış ve Şaban Kırmaz kardeşlerin oturduğu iki katlı evde, akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahalede bulundu.
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Dumandan etkilenen Satılmış Kırmaz, ambulansla kontrol amaçlı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale gelirken, Şaban Kırmaz'ın eşi Şerife Kırmaz, "Her şeyim yandı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.
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