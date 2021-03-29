Günün kahreden fotoğrafı! Bu fotoğraf ''insan olanı'' bu gece uyutmaz!

DHA'da yer alan habere göre Osmanlı beldesi Merkez Mahallesi'nde Satılmış ve Şaban Kırmaz kardeşlerin oturduğu iki katlı evde, akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahalede bulundu.