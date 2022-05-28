Günün ''şam babası'' kamerada! Motosiklet üzerinde bebeğini böyle gezdirdi
İstanbul'da trafikte çekilen bu görüntüler görenlerin ağızlarını açık bıraktı. Önce "oyuncak" sanıldı ama bebeğin gerçek olduğu görülünce görenler bir şok daha yaşadı.motosikletini kontrol etmeye çalıştı.
Olay geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halindeyken bir koluyla motosikletini kontrol etmeye çalıştı.
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Diğer koluyla da yüz üstü kucağına uzattığı bebeği tutmaya çalıştı. Akan trafikte motosiklet sürücüsünün hem kendi canını hem de kucağındaki bebeğin canını hiçe saydığı anlar yürekleri ağza getirdi.
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Korku dolu yolculuk trafikte başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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