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Güpe gündüz şipşak motosiklet hırsızlığı kamerada

Bursa’da hafif ticari araçla seyir halindeki 3 hırsız yolda motosiklet görünce durup beş saniye düşündü ardından da sadece saniyeler içerisinde motosikleti kucakladıkları gibi araçlarına yükleyip ortadan kayboldu. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Güpe gündüz şipşak motosiklet hırsızlığı kamerada - Resim: 1

İHA'nın haberine göre olay Bursa’nın Gemilik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi’nde meydana geldi. 

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Güpe gündüz şipşak motosiklet hırsızlığı kamerada - Resim: 2

Karaağaç Caddesi üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın içeresindeki 3 hırsız, yolda giderken park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. 

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Güpe gündüz şipşak motosiklet hırsızlığı kamerada - Resim: 3

Frene basan hırsızlar motoru çalmak için 5 saniyede karar verdi. 

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Güpe gündüz şipşak motosiklet hırsızlığı kamerada - Resim: 4

Hemen geri manevra yaprak motorun yanına gelen hırsızlar yaklaşık 1 dakika içerisinde motoru sırtlayıp aracın bagajına yükledi. 

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