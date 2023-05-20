Güpe gündüz şipşak motosiklet hırsızlığı kamerada
Bursa’da hafif ticari araçla seyir halindeki 3 hırsız yolda motosiklet görünce durup beş saniye düşündü ardından da sadece saniyeler içerisinde motosikleti kucakladıkları gibi araçlarına yükleyip ortadan kayboldu. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
İHA'nın haberine göre olay Bursa’nın Gemilik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi’nde meydana geldi.
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Karaağaç Caddesi üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın içeresindeki 3 hırsız, yolda giderken park halindeki motosikleti gözüne kestirdi.
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Frene basan hırsızlar motoru çalmak için 5 saniyede karar verdi.
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Hemen geri manevra yaprak motorun yanına gelen hırsızlar yaklaşık 1 dakika içerisinde motoru sırtlayıp aracın bagajına yükledi.
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