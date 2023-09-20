Güpe gündüz sokak ortasında haraç cinayeti!
Adana'da Suriye uyruklu bir esnaf kendisinden haraç isteyen bir kişinn talebini reddettiği gerekçesiyle güpe gündüz sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü.
Adana'da, cep telefonu satan Suriye uyruklu A.M.'nin (30), haraç vermeyi reddetmesi üzerine öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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DHA'nın haberine göre elinde av tüfeğiyle A.M.'in peşinden koşup iş yerine ateş ettiği anlar görüntülenen cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Olay, 18 Eylül'de saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan A.M.'nin iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi, haraç istedi. A.M. haraç vermeyi reddedince şüpheli, bu kez de cep telefonu vermesini söyledi.
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A.M. bu teklifi de reddedince şüpheli, çıktığı iş yerine av tüfeğiyle geri geldi. Şüphelinin, A.M.'ye doğrultup tetiğe bastığı silah tutukluk yaptı.
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