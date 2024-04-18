Güpegündüz kanlı saldırı kamerada
Sakarya'da 47 yaşındaki bir kişinin 20 yaşındaki bir genç tarafından güpegündüz uğradığı silahlı saldırı saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde R.A.’nın (47), çalıştığı markette husumetlisi A.Ö. (20) tarafından tabancayla vurulup yaraladığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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Bugün polise teslim olan A.Ö.’nün, R.A.’yı marketin dışından vurduğu, ardından da yanına giderek yerde yatarken ateş etmeye devam ettiği görüldü.
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Olay, dün akşam saatlerinde Göl Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi’nde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi.
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