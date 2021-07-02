Gupse Özay işe Barış Arduç tatil sezonunu açtı
Koronavirüs pandemisinde yaz sezonu açılırken ünlüler rotayı tatil beldelerine çevirdi. İşte ünlülerin tatillerinde yeni kareler...
Kumdan kaleler
Oyuncu çift Gupse Özay ve Barış Arduç, sahilde kumdan kaleler yaptı. Özay, o anları “Canım yönetmenim Onur Bilgetay’ın kumdan kalesini pek tabii ki ezip geçmeliydim; geçemedim” notuyla paylaştı.
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Eşiyle dinlendi
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre de tatil için Bodrum’u tercih etti. Çift önceki gün Türkbükü’ndeki Maçakızı Bodrum’daydı. Töre çifti bir süre yüzdükten sonra şezlonglarına uzanıp güneşlendi.
(Umut ÜNVER)
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Hep seninle olsun
Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, eşi Lorelei Taron ile fotoğrafını sosyal medyada şu notla paylaştı: “Gün batımlarım hep böyle seninle olsun sevgilim.”
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Sinem'den yeni paylaşım
Ailesiyle Marmaris'te tatil yapan Sinem Kobal'dan plaj pozu...
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