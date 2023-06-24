Gurbetçiler akın akın geliyor
Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor. Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bu yana 28 bin 325 araçla, 100 bin 543 gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını belirtti.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, haziran ayıyla birlikte ana vatana yolculuğu da başladı.
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Çoğu Almanya'da yaşayan gurbetçiler, bulundukları ülkelerde kulların tatile girmesiyle birlikte Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirebilmek için memleketine geliyor.
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Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler, ana vatana girmek için yoğunluk oluşturdu.
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Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan beri ülkeye 28 bin 325 araçla, 100 bin 543 gurbetçinin girdiğini belirtti.
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