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Gurbetçiler akın akın geliyor

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor. Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bu yana 28 bin 325 araçla, 100 bin 543 gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını belirtti.

Gurbetçiler akın akın geliyor - Resim: 1

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, haziran ayıyla birlikte ana vatana yolculuğu da başladı.

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Gurbetçiler akın akın geliyor - Resim: 2

Çoğu Almanya'da yaşayan gurbetçiler, bulundukları ülkelerde kulların tatile girmesiyle birlikte Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirebilmek için memleketine geliyor.

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Gurbetçiler akın akın geliyor - Resim: 3

Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler, ana vatana girmek için yoğunluk oluşturdu.

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Gurbetçiler akın akın geliyor - Resim: 4

Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan beri ülkeye 28 bin 325 araçla, 100 bin 543 gurbetçinin girdiğini belirtti.

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