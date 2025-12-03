Gürcistan'dan Türk vatandaşlarına yeni kural! Artık kimlik ve pasaport yeterli olmayacak
Türk vatandaşlarının kimlik kartıyla giriş yapabildiği Gürcistan, 1 Ocak 2026’dan itibaren seyahat ve sağlık sigortasını zorunlu hale getiriyor.
Türkiye ile Gürcistan arasında uzun yıllardır sadece kimlik kartıyla yapılan geçişlerde yılbaşından itibaren yeni bir dönem başlıyor. Gürcistan hükümeti, Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde seyahat ve sağlık sigortası zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Uygulama 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
Gürcistan Parlamentosu tarafından daha önce kabul edilen ve 1 Haziran 2024’te yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, teknik ve idari nedenlerle 2026’ya ertelendi. Düzenlemeyle birlikte Türk vatandaşlarının kimlik veya pasaportla giriş hakkı sürecek ancak bu belgeler tek başına geçiş için yeterli olmayacak. Gürcistan’a giriş yapacak her yolcudan günübirlik ziyaretler de dahil olmak üzere geçerli bir seyahat ve sağlık sigortası poliçesi ibraz etmesi istenecek.
Kararın gerekçesi olarak son dönemde Türk vatandaşlarının Gürcistan’da yaşadığı trafik kazaları ve ani sağlık sorunları gösteriliyor. Sigortasız gerçekleşen bu durumların hem yüksek tedavi maliyetlerine hem de iki ülke arasında hukuki sorunlara yol açtığı ifade edildi. Yeni uygulamanın bu mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedeflediği belirtildi.
Düzenleme, Hopa-Sarp Sınır Kapısı üzerinden Batum’a günübirlik geçen yolcuları da kapsayacak. Böylece kısa süreli seyahatlerde dahi sigorta yaptırmak zorunlu hale geliyor. Yetkililer, 1 Ocak 2026’dan itibaren sigorta poliçesi bulunmayan Türk vatandaşlarının Gürcistan’a girişine izin verilmeyeceğini vurguluyor.