Gürcistan'dan Türk vatandaşlarına yeni kural! Artık kimlik ve pasaport yeterli olmayacak

Gürcistan Parlamentosu tarafından daha önce kabul edilen ve 1 Haziran 2024’te yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, teknik ve idari nedenlerle 2026’ya ertelendi. Düzenlemeyle birlikte Türk vatandaşlarının kimlik veya pasaportla giriş hakkı sürecek ancak bu belgeler tek başına geçiş için yeterli olmayacak. Gürcistan’a giriş yapacak her yolcudan günübirlik ziyaretler de dahil olmak üzere geçerli bir seyahat ve sağlık sigortası poliçesi ibraz etmesi istenecek.