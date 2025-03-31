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Gürültü tartışmasında kıyamet koptu; mahalle savaş alanına döndü

Sakarya'da gürültü sebebiyle çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 2 kişi darp edilerek yaralanırken 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Gürültü tartışmasında kıyamet koptu; mahalle savaş alanına döndü - Resim: 1

Adapazarı'nda Karaağaç Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, tekel bayide bulunan iki kişi ile bir grup arasında gürültü sebebiyle çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı.

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Gürültü tartışmasında kıyamet koptu; mahalle savaş alanına döndü - Resim: 2

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada tekel bayide bulunan iki kişi darp edilerek yaralandı.  Yaralananlardan birinin emekli polis olduğu öğrenildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Gürültü tartışmasında kıyamet koptu; mahalle savaş alanına döndü - Resim: 3

Yaralılar ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Kavgayı duyan grubun yakınları olay yerinde polise zorluk çıkarttı.

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Gürültü tartışmasında kıyamet koptu; mahalle savaş alanına döndü - Resim: 4

 Polis ekiplerinin güçlükle dağıttığı grupta 8 kişi gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken olay yerinde bir adet silah da bulundu.

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