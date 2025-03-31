Gürültü tartışmasında kıyamet koptu; mahalle savaş alanına döndü

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada tekel bayide bulunan iki kişi darp edilerek yaralandı. Yaralananlardan birinin emekli polis olduğu öğrenildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.