Gürültüyü duyup evinden çıktı; karşılaştığı manzarayla şoke oldu

Ev ise yıkılma tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Ev sahibi Ali Paşa Çakır, "Sabah 10.00 sıralarında bir gürültü ile dışarı çıktık. Çıktığımızda, toprak kayması olduğunu gördük ve evin altını bu hale getirdi. Şu anda benim evim tehlike altında" dedi. Resuller Mahallesi Muhtarı Osman Nuri Keskin de böyle bir olayın mahallelerinde ilk defa yaşandığını belirtti. Bölge dron ile de görüntülendi.