Güvenlik görevlisi olarak girdiği üniversiteden fakülte birincisi olarak çıktı

'EĞİTİM YAŞLA ALAKALI DEĞİL'

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ise Spor Bilimleri Fakültesi’nin başarılarıyla öne çıktığını belirtip, "Hulusi Şahin, hem bizim personelimizdi hem de spor fakültemizin öğrencisiydi. Birincilikle mezun oldu. Eğitim yaşla alakalı değil. Kendisini tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Şahin’in oğlu Utku Şahin de babasıyla gurur duyduğunu belirterek, kendisinin de eğitim hayatında başarılı olmak istediğini söyledi. (DHA)