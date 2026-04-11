Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; listeye yine bir oyuncak girdi
Ticaret Bakanlığı, Nisan 2026 Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) verilerini yayımladı. Listeye eklenen son oyuncak, teknik incelemeler sonucu "yüksek riskli" kategorisine alınarak piyasadan toplatılmaya başlandı. İşte Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürünler listesi...
Ticaret Bakanlığı, Nisan 2026 itibarıyla Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden halk sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın internetten yayınladığı listeye çocuklar için satılan bir oyuncak eklendi.
1 / 2
BİLDİRİM YAPAN KURUM: Ticaret Bakanlığı
ÜRÜN GRUBU: Diğer Ürünler
MARKA: Gramsci
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Yu-13C
ÜRÜN TANIMI: Gramsci Marka Yu-13C Model Ahşap Deniz Canlıları Manyetik Yakalama Oyuncağı (Barkod: 6902022880131)
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: İlgili Ürünün Olta Ucunda Bulunan İpin Uzunluğunun 920 Mm Olarak Limit Değerin Üzerinde Ölçülmesi
2 / 2