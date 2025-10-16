Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; son yılların fenomen oyuncağı da listede
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Ekim ayının güvensiz ürünlerini açıkladı. Listeye sosyal medyada videoları sık sık yer alan bir oyuncaktan temizlik malzemelerine, oda parfümlerinden anahtarlıklara kadar İşte Ticaret Bakanlığı'nın 16 Ekim itibariyle güncellediği Ekim 2025 ayı Güvensiz Ürünler listesi....
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
ÜRÜN GRUBU: Yumuşak Oyuncaklar
MARKA: Asian
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Kcby
ÜRÜN TANIMI: Peluş Anahtarlık Turuncu Ayıcık Figürlü
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Germe Testi Sonrası Gözler 54 N'da, Anahtar Halkası 10 N'da Küçük Parça Oluşturdu Ve Küçük Parça Silindirinin İçerisine Tamamen Girdi. 60 N'da Esneme Kısmındaki Dikişler Açıldı.
ÜRÜN GRUBU: Pelüş Oyuncaklar
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Barkod:6002302001031
ÜRÜN TANIMI: Peluş Anahtarlık
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün "Oyuncak Güvenliği-Mekanik Ve Fiziksel Özellikler" Testlerinden Ts En 71-1 Madde 5.1B'ye Aykırı Olarak Küçük Parça İçermesi, Madde 5.10'A Aykırı Olarak Küçük Top İçermesi, Madde 5.13'E Aykırı Olarak Peluş Anahtarlığın Zincirine Takılı Vantuzun Tork Testinde Kopması Ve E Kalıbından Geçerek Küçük Parça Oluştuması. Bununla Birlikte Ürünün Etiketlemesi İle İlgili Kısımda; Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinin 7.Maddesinin 3.Fıkrasına Aykırı Olarak İthalatçının Kayıtlı Ticari İsmi Veya Kayıtlı Ticari Markası Ve Kendilerine Ulaşılabilecek Adresinin Bulunmaması, Ce İşareti Yönetmeliğinin 9.Maddesinni 2.Fıkrasına Aykırı Olarak Ce İşaretinin Boyutunun 5Mm'den Küçük Olması. Peluş Anahtarlık Ürünün Oyuncak Bebek Yüz Parçasında Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'in Ek-17 Listesinde Yer Alan 1000 Mg/Kg Üst Limit Değerini Geçmemesi İstenen Oyuncak Ürünlerinde Kısıtlı Kimyasallardan 7200 Mg/Kg Dınp Ve 99.050 Mg/Kg Dehp Fitalat Bileşikleri İhtiva Ettiği Tespit Edilmiştir.
ÜRÜN GRUBU: Rol Yapan Oyuncaklar
ÜRÜN TANIMI: Kaktüs Figürlü Oyuncak (Dans Etme, Şarkı Söyleme Vb. - Şarjlı, Elektronik Fonksiyonlu)'
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Fiziksel Ve Mekanik Özellikler Değerlendirmesinde "F: Kalır" Sonuç Almıştır: Kısım 6 Ambalajlama - "Açıklama: Madde 8.25.1'E Göre Ortalama Kalınlığı≥0.038 Mm Olmalıdır. Ortalama Kalınlık Ön: 0,024 Mm Ortalama Kalınlık Arka: 0,024 Mm Olarak Ölçülmüştür."