Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; son yılların fenomen oyuncağı da listede

ÜRÜN GRUBU: Pelüş Oyuncaklar

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Barkod:6002302001031

ÜRÜN TANIMI: Peluş Anahtarlık

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün "Oyuncak Güvenliği-Mekanik Ve Fiziksel Özellikler" Testlerinden Ts En 71-1 Madde 5.1B'ye Aykırı Olarak Küçük Parça İçermesi, Madde 5.10'A Aykırı Olarak Küçük Top İçermesi, Madde 5.13'E Aykırı Olarak Peluş Anahtarlığın Zincirine Takılı Vantuzun Tork Testinde Kopması Ve E Kalıbından Geçerek Küçük Parça Oluştuması. Bununla Birlikte Ürünün Etiketlemesi İle İlgili Kısımda; Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinin 7.Maddesinin 3.Fıkrasına Aykırı Olarak İthalatçının Kayıtlı Ticari İsmi Veya Kayıtlı Ticari Markası Ve Kendilerine Ulaşılabilecek Adresinin Bulunmaması, Ce İşareti Yönetmeliğinin 9.Maddesinni 2.Fıkrasına Aykırı Olarak Ce İşaretinin Boyutunun 5Mm'den Küçük Olması. Peluş Anahtarlık Ürünün Oyuncak Bebek Yüz Parçasında Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'in Ek-17 Listesinde Yer Alan 1000 Mg/Kg Üst Limit Değerini Geçmemesi İstenen Oyuncak Ürünlerinde Kısıtlı Kimyasallardan 7200 Mg/Kg Dınp Ve 99.050 Mg/Kg Dehp Fitalat Bileşikleri İhtiva Ettiği Tespit Edilmiştir.