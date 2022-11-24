Güzel atlet yarış öncesi ve sonrası yaptığı hareketlerle gündem oldu
ABD'li atlet Kennedy Smith'in koşu öncesi ve sonrası yaptığı hareketler sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
ABD'li atlet Kennedy Smith'in Texas Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 60 metre engelli koşu yarışındaki hareketleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Yarışlarda aldığı başarılı sonuçların yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken Smith'in özellikle koşu sonlarında yaptığı hareketlerle de sosyal medyada da gündem oldu.
İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN BAZI YORUMLAR
"Pederle arayı düzeltirim, işi gücü tekrar yoluna koyarım. Beraber yaşarız , istersen evleniriz ya da bir daire tutarım size. Annenle kardeşini alırız , size bakarım. Zagor'a da bakarım, yine gidersin ziyaretine hiç değilse bu sefalet biter biraz mutlu oluruz.."
"Güzel kadın, istediği kameraya istediği gibi oynayabilir."
"Çok güzel bir kadın her yönden, benim güzellik algım bu kadın olabilir. Vücudu güçlü olmasına rağmen narin görünüyor, cilveli, aurası çok yüksek, enerjisi çok güzel, neşeli ve fiziksel olarak da oldukça güzel. 10/10."