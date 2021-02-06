Güzellik merkezinde skandal! Hem yüzü yandı hem de...
Antalya'da gittiği güzellik merkezinde gördüğü lazer tedavisi sonucunda yüzünde yanıklar oluşan kadın, parasını geri isteyince tehdit edildi.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan Aslı İlhan, geçen yıl 2 Kasım'da A.A.'ya ait güzellik salonuna giderek yüz toparlama işlemi yaptıracağını söyledi. Burada işlemleri başlayan Aslı İlhan'ın ikinci seansta, lazerli uygulamayı yapan işletme sahibi iddiaya göre telefonda sevgilisiyle tartışmaya başladı.
Bu sırada Aslı İlhan yüzünde yanıklar hissetmeye başladı. Yüzünde yanıklar olduğunu söyleyen Aslı İlhan, uygulamanın ardından evinin yolunu tuttu. Yanıklardan dolayı acı çeken İlhan, eczaneye giderek yüzü için kremler aldı.
İKİNCİ MERKEZDE DE YANIKLAR OLUŞTU
Bir süre yüzündeki yanıklardan dolayı işe de gidemeyen İlhan, 25 Şubat günü ise yanıkların tedavisi için bu kez A.G.'ye ait bir başka güzellik merkezine gitmeye karar verdi. Daha önce gittiği merkezde uygulanan işlem nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu anlatan Aslı İlhan, ikinci gittiği merkezde de uygulanan işlem sonrası benzer sorunlarla karşılaştı.
PARASINI İSTEYİNCE, TEHDİT EDİLDİ
Yüzünün tamamında yanıklar oluşan Aslı İlhan, iki güzellik merkezinden de yaptığı harcamaların iade edilmesini talep etti. Aslı İlhan'ın iddiasına göre iki güzellik merkezi de talebini reddederek, kendisini, "İstediğin yere git, şikayetini yap ama koluna bacağına sıkılırsa hiç şaşırma" diye tehdit etti.