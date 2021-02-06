Güzellik merkezinde skandal! Hem yüzü yandı hem de...

PARASINI İSTEYİNCE, TEHDİT EDİLDİ

Yüzünün tamamında yanıklar oluşan Aslı İlhan, iki güzellik merkezinden de yaptığı harcamaların iade edilmesini talep etti. Aslı İlhan'ın iddiasına göre iki güzellik merkezi de talebini reddederek, kendisini, "İstediğin yere git, şikayetini yap ama koluna bacağına sıkılırsa hiç şaşırma" diye tehdit etti.



