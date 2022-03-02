Güzellik uzmanından kusursuz bir cilde sahip olmanın yolları

3. AŞAMA; KORUMA

Güneş eskisi kadar masum değil. Cilt yaşlanmasını hızlandıran en önemli faktörlerind başında gelen güneş için cildimizi yaz kış spf ve uv içerikli ürünler ile korumalıyız.

son yıllarda artan telefon tablet kullanımı sebebi ekran ışıklarına maruz kalan cilt için alınacak diğer önlemler ise, ekran ışıklarını düşürmek ve ekran karanlık filtreler takmaktır.