Hababam Sınıfı'nın Bacaksızı Tuncay Akça bakın şimdilerde ne yapıyor?
Hababam Sınıfı filminde hayat verdiği Bacaksız karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tuncay Akça son hali ile görenleri şaşkına çevirdi.
Yeşilçam'ın efsane yapımlarından olan Hababam Sınıfı filminde Bacaksız rolüne hayat veren usta oyuncu Tuncay Akça yıllar sonra ortaya çıktı.
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Birçok ünlü Yeşilçam filminde rol alan 59 yaşındaki oyuncu eşsiz gülüşü ile hafızalara kazınmıştı.
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Gülüşünü ve mesleki hayatını konu alan kitap çıkartan Tuncay Akça oyunculuğu bırakmıştı. Ünlü oyuncu son olarak Menajerimi Ara dizisine konuk olmuştu.
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Oyunculuktan sonra siyasete yakın ilgi duyan Akça 2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday olmuştu.
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